Süper minisiyle yürüdü Yasak Elma'nın Şahikası sokağı birbirine kattı
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade, süper minisiyle sokağa çıktı takipçilerinden beğeni yorumları yağdı.
Fox'un en iddialı ve izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma'ya transfer olan ve Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cevadzade'nin son instagram paylaşımı olay oldu, takipçilerden yorum yağdı.
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Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de sık sık konuşulan Nesrin Cevadzade instagramı aktif kullanan ünlülerden birisi. instagramda şu anda 1.2 milyon takipçisi var.
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walking the walk in tbilisi 🇬🇪♥️ notuyla paylaştığı bu video ise kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. Süper minisiyle sokakta yürürken videosunu paylaşan Cevadzade yürekleri hoplattı.
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Güzelliğine övgüler yağdıran takipçilerin bir kısmı ise 'Nasıl bu kadar güzelsin, tansiyonum düştü' yorumları yaptı.
İŞTE O VİDEO
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