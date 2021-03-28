Süper minisiyle poz veren Buse İskenderoğlu takipçilerini mest etti
Sunucu ve model Buse İskenderoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah mini elbisesiyle poz veren İskenderoğlu'na beğeni yağdı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan sunucu ve model Buse İskenderoğlu, hastalığı atlatır atlatmaz soluğu sporda almıştı. Güzel model fit vücudunu minisiyle sergiledi.
Pandemi sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı.
15 günlük karantina ve tedavi süresini atlatan Buse İskenderoğlu, soluğu spor salonunda almıştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü isim sosyal medyadan son halini paylaştı.
Süper minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan güzel modele beğeni yağdı.