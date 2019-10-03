Süper minisiyle böyle salındı! Mucize Doktor'un Nazlı'sına bakın
Daha ilk bölümü ile büyük takdir toplayan FOX dizisi Mucize Doktor, başarısı ile sosyal medyanın da gündeminde. Dizinin konusu kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. En dikkat çeken karakterden biri de Doktor Nazlı, yani güzel oyuncu Sinem Ünsal....
Ekranlarda daha önce hiç işlenmemiş çok farklı ve hassas bir konuyu anlatan dizi Mucize Doktor Türkiye'nin ve sosyal medyanında gündeminde. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi reyting başarısı ile rakiplerini daha ilk bölümden solladı.
Diziyi öne çıkaran farklı senaryosu kadar oyunculuklarda seyirciden tam not aldı. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri Ferman Hoca'ya amansız bir aşka tutulan Doktor Nazlı'ya hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal...
Daha önce birçok dizide rol almasına rağmen Ünsal'ın yıldızı Mucize Doktor dizisi ile resmen parladı ve oyuncunun binlerce kişi tarafından takip edilmeye başladı.
Dizi sayesinde hayran ve takipçi sayısını neredeyse ikiye katlayan Sinem Ünsal'ın son instagram paylaşımı binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Kırmızı süper mini elbisesi ile salınan Sinem Ünsal göz kamaştırdı.