Süper Mavi Ay Türkiye'de böyle görüntülendi

Geçen yıl yine Ağustos ayında görülen Süper Mavi Ay, bu sene de birçok ülkede yaza denk gelmesi nedeniyle açık gökyüzünde büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı. Mavi Ay, her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemleniyor.