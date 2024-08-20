Süper Mavi Ay Türkiye'de böyle görüntülendi
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Pazartesi gecesi gökyüzüne bakanlar nadir ortaya çıkan bir dolunay olan Süper Mavi Ay’ın çarpıcı etkisiyle yüz yüze geldi. Süper Mavi Ay, 2023 yılından önce son kez 2009’da ortaya çıkmıştı.
Geçen yıl yine Ağustos ayında görülen Süper Mavi Ay, bu sene de birçok ülkede yaza denk gelmesi nedeniyle açık gökyüzünde büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı. Mavi Ay, her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemleniyor.
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