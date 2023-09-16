Süper Lig'in transfer karnesi! 276 transferin en pahalısı Cengiz Ünder! En çok para kazanan Galatasaray...
SÜPER Lig kulüpleri bu sezen tam 276 transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerden 184'ü yabancı futbolcular oldu. Transferi için en yüksek bedel ödenen isim ise Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder oldu. Satışından en fazla para kazanılan futbolcu ise Galatasaray'dan Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo oldu. İşte Süper Lig'in karnesi...
Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 276 futbolcu transferi yaptı. 276 transferden 184'ü yabancı futbolcular oldu. Yaptığı 20 transferin 15'ini yurt dışından alan Hatayspor, en fazla ithale yönelen takım oldu. 20 takımın yaptığı toplam 276 transferin yaş ortalaması 26,4 oldu. Süper Lig'de yaz transfer döneminde 15 milyon avroluk bonservis bedeliyle en pahalı futbolcu Cengiz Ünder oldu. En yüksek bedelli futbolcu satışı, 5 milyon avro kiralama ve 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan Aston Villa'ya transferiyle gerçekleşti.
Bu yıl 276 futbolcu transferi yapıldı
Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına kattı.
En fazla transferi Pendikspor yaptı
Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu. Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti. En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.
184 yabancı futbolcu geldi
Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu. Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.