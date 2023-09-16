Süper Lig'in transfer karnesi! 276 transferin en pahalısı Cengiz Ünder! En çok para kazanan Galatasaray...

Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 276 futbolcu transferi yaptı. 276 transferden 184'ü yabancı futbolcular oldu. Yaptığı 20 transferin 15'ini yurt dışından alan Hatayspor, en fazla ithale yönelen takım oldu. 20 takımın yaptığı toplam 276 transferin yaş ortalaması 26,4 oldu. Süper Lig'de yaz transfer döneminde 15 milyon avroluk bonservis bedeliyle en pahalı futbolcu Cengiz Ünder oldu. En yüksek bedelli futbolcu satışı, 5 milyon avro kiralama ve 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan Aston Villa'ya transferiyle gerçekleşti.