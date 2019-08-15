Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste

Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste

62 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig rekorları ve ilkleri derlendi.

Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste - Sayfa 1

Şenol Güneş'ten gol yememe rekoru
Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait. Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı.

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Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste - Sayfa 2

Beşiktaş'ın 48 maç bileği bükülmedi
Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı.  

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Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste - Sayfa 3

Datcu kaleye duvar ördü
Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu. Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

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Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste - Sayfa 4

Beşiktaş'tan muhteşem seri
Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

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