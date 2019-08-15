Süper Lig'in rekorları ve ilkleri.... İşte o liste
62 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig rekorları ve ilkleri derlendi.
Şenol Güneş'ten gol yememe rekoru
Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait. Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı.
Beşiktaş'ın 48 maç bileği bükülmedi
Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı.
Datcu kaleye duvar ördü
Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu. Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.
Beşiktaş'tan muhteşem seri
Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.