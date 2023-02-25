Süper Lig'in eski yıldızı eşini öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'in eski yıldızlarından, Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor forması giyen Welliton'un başı dertte. Golcü futbolcunun, eski eşi Rafaela Carvalho'ya şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Welliton'un eski eşi yaptığı paylaşımda "Bana yumruk ve tekme atıyor, sürekli işkence uyguluyordu. Ayrılmak istediğimde ise tehdit edildim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'e 20 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu formasıyla ayak basan ve daha sonra 1 Temmuz 2016'da Kayserispor'un yolunu tutan Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında forma giydikten sonra 14 Ocak 2023'te kariyerine nokta koymuştu.
Futbolculuk dönemi boyunca Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo ile Celta Vigo gibi takımların formasını terleten Welliton 388 maçta 167 gol - 58 asistlik bir performans sergilemişti.
Dünya basını, Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'nun yaptığı paylaşım sonrasında ayaklandı.
EŞİNE 6 YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI
Carvalho, Welliton'un 6 yıl boyunca belli aralıklarla kendisine şiddet uyguladığını iddia eden bir video yayınladı. Videoda şiddete uğradığını, tehdit ve takip edildiğini söyleyen Rafaela Carvalho, gittikleri her yerde bu durumla karşılaştığını iddia etti.