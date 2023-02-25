Süper Lig'in eski yıldızı eşini öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

EŞİNE 6 YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI

Carvalho, Welliton'un 6 yıl boyunca belli aralıklarla kendisine şiddet uyguladığını iddia eden bir video yayınladı. Videoda şiddete uğradığını, tehdit ve takip edildiğini söyleyen Rafaela Carvalho, gittikleri her yerde bu durumla karşılaştığını iddia etti.

