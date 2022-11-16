Süper Lig'in en iyi ilk 11 belli oldu! Listede sürpriz isimler var
|
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta geride kaldı. Lige verilen Dünya Kupası arasına Fenerbahçe 29 puan ile lider girerken en yakın takipçisi ezeli rakibi Galatasaray ise 27 puan ile 2. sırada yer aldı. Opta'nın verilerine göre ilk 14 haftanın en iyi ilk 11'i de belli oldu. İşte Süper Lig'in en iyi ilk 11 ve sürpriz isimleri...
Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta geride kaldı.
114
Süper Lig'de topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan Fenerbahçe, 14 haftanın lideri oldu.
214
Dünya Kupası için verilen arada Opta, Süper Lig'de 14 haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Liste'de sürpriz isimler de yer aldı.
İşte en iyi 11:
314
Kaleci: Bilal Beyazıt (Kayserispor)
414