Süper Lig'e yeni yükselmişti! Stadı yenileniyor

''Hedefimiz 2 ay içerisinde çalışmaları bitirmek.'' diyen Çetin, ''Stadımızdaki açık tribünün üzeri kapatılacak. Zemini 2 metre aşağı indirip, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artırmak istiyoruz. 45 günlük bir süre zarfında stadımızdaki işlemleri tamamlamak istiyoruz. Herkes taşın altına elini koyuyor. İmece usulüyle çalışmaları yapacağız. Çünkü bütçemizi transfere ayırdık. Stadımızı taraftarlarımızın istediği bir noktaya getireceğiz. Normalde bu çalışmaların 15 milyon liraya mal olması bekleniyor ama biz bu işlemi 5 milyon lira gibi bir rakama bitireceğiz" ifadelerini kullandı.