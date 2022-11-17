Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı: En çok kazanan takım belli oldu!
Dört büyüklerin 14 haftalık toplam yayın geliri belli oldu. Galatasaray 118 milyon 186 bin, Fenerbahçe 110 milyon 756 bin, Beşiktaş 97 milyon 576 bin ve Trabzonspor 72 milyon 986 bin lira kazandı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 14 hafta sonunda dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu.
Kulüpler 13'er maç yaparken, en fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızlılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.
Geçmiş yıllarda 19 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde bu sezon 2 puan farkla zirvede yer alsa da yayın geliri paylaşımında ikinci sırada kaldı.