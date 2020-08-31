Süper Lig'de ilk 4 haftanın programları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Yeni sezon, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
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Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:
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