Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor?
|
Süper Lig'de en yüksek maaş bütçesine sahip 10 takım belli oldu.
Transfermarkt'tan edinilen bilgilere göre 4 Büyük takım ile Anadolu kulüpleri arasındaki uçurumun dikkat çektiği listede 1. takım ile 4. takımın maaş bütçelerindeki 8 katlık fark da göze çarptı.
113
EN BÜYÜK MAAŞ BÜTÇESİ FENERBAHÇE'DE
213
Süper Lig kulüplerinin maaş bütçelerinin açıklandığı listede, Fenerbahçe zirvenin sahibi konumunda.
313
Fenerbahçe’yi ligde son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray takip ederken, iki takım arasında tam 26 milyon euroluk bir fark bulunuyor.
413