Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor?

Süper Lig'de en yüksek maaş bütçesine sahip 10 takım belli oldu.

Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor? - Resim: 1

Transfermarkt'tan edinilen bilgilere göre 4 Büyük takım ile Anadolu kulüpleri arasındaki uçurumun dikkat çektiği listede 1. takım ile 4. takımın maaş bütçelerindeki 8 katlık fark da göze çarptı.

Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor? - Resim: 2

EN BÜYÜK MAAŞ BÜTÇESİ FENERBAHÇE'DE

Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor? - Resim: 3

Süper Lig kulüplerinin maaş bütçelerinin açıklandığı listede, Fenerbahçe zirvenin sahibi konumunda.

Süper Lig’de en çok hangi takım para ödüyor? - Resim: 4

Fenerbahçe’yi ligde son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray takip ederken, iki takım arasında tam 26 milyon euroluk bir fark bulunuyor.

