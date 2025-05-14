Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular! Gol kralı kim olacak?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun bitişine üç haftalık bir süre kaldı. Çekişmeli sezonun son mücadelelerine doğru taraftarlar ''Süper Lig gol kralı kim olacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte o tablo
Süper Lig gol krallığı için gözler 38'inci yani son haftada. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirli futbolcuların arasında golleriyle sezona damga vuran isimler yer alıyor. Peki, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı kimin?
2024-2025 SÜPER LİG GOL KRALI KİM?
Süper Lig'in bitişine 3 hafta kaldı. 1 Haziran'da sezonu kapatacak olan takımların 2024-2025 Süper Lig sezonunda çıkacakları son 3 karşılaşma kaldı. Maçların tamamlanmasının ardından gol krallığı tablosu kesinleşecek.
Ancak 36. haftaya girerken Süper Lig'de bu sezonun gol krallığı Galatasaraylı oyuncu Victor James Osimhen'de görünüyor. Osimhen bu sezon attığı 24 golle krallığı göğüslemiş durumda. Ancak sezon sonunda tabloda her şey değişebilir.
2. Krzysztof Piatek (Başakşehir) - 21
3. Simon Bokote Banza (Trabzonspor) - 19