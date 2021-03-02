Süper Lig'de 5 haftalık maç programı ile Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5 haftalık maç programını ve Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. Ligde 31. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu.
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TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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Süper Lig'de 5 haftalık maçların programı şöyle:
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