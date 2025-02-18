Süper Lig'de 24'ncü hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sona erdi. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapatırken, düşme hattında da ayrı bir heyecan yaşanıyor. İşte 24. hafta sonrası Süper Lig'de puan durumu...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi ile devam etti. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Cimbom'un golleri dakika 47 ve 86'da Victor Osimhen ile geldi.
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İşte Trendyol Süper Lig'deki güncel puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 3
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