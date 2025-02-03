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Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

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Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

Trabzon Süper Lig'de 22. hafta Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesi ile sona erdi. İşte 22. hafta sonrası oluşan güncel puan durumu.

Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

Trendyol Süper Ligin 22. haftası, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sona erdi.

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Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

Bu sınıfta birlikte sarı kırmızılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı sürdürdü.

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Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

22. haftada, ligin alt sıralarını ilgilendiren de kritik maçlar oynandı.

İşte 22 hafta sonrası Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...

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Süper Lig'de 22. hafta sonrası güncel puan durumu

19- ADANA DEMİRSPOR: 5

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