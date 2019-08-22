Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması ile açılacak.

Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor - Sayfa 1

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 20.30'da sahasında İzmir ekibi Göztepe ile mücadele edecek. İki takım da ligin ilk haftasını puansız kapamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşma ile birlikte evinde taraftarların önüne ilk kez çıkacak

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Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor - Sayfa 2

Haftanın önemli maçında ise Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, lige 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlamıştı. Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. 

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Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor - Sayfa 3

Sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan iki ekip Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, pazar günü saat 19.15'te mücadele edecek. İlk haftada bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Malatya ekibi de evinde Başakşehir'i yenmişti. 
Son şampiyon Galatasaray da ikinci haftada taraftarının karşısına çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, ilk haftada Denizlispor'a 2-0 mağlup olmuştu. Konya ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı. 

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Süper Lig'de 2. hafta yarın başlıyor - Sayfa 4

Süper Lig'de haftanın programı şöyle: 

Yarın 
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık 

24 Ağustos Cumartesi 
19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan 
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat 
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler 

25 Ağustos Pazar 
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus 
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler 
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan 
21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan 

26 Ağustos Pazartesi 
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan 

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