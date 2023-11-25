Süper Lig Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.
İki oyuncu ceza sınırında: Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
Sahasında kaybetmeyi unuttu
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.