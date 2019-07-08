Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum’da 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle birlikte açtı.
Kayserispor'un sol bek futbolcusu Sakıb Aytaç, Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan gulet teknede objektiflere takıldı.
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'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin de bulunduğu teknede Sakıb Aytaç gönlünce eğlenip tatil yaptı.
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Gün boyu teknede eğlenen ve denize giren Aytaç, Esra ve Ceyda kardeşlere jimnastik yaptırmayı da ihmal etmedi.
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