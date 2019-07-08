Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum’da 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle birlikte açtı.

Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı - Sayfa 1

Kayserispor'un sol bek futbolcusu Sakıb Aytaç, Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan gulet teknede objektiflere takıldı.

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Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı - Sayfa 2

'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin de bulunduğu teknede Sakıb Aytaç gönlünce eğlenip tatil yaptı. 

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Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı - Sayfa 3

Gün boyu teknede eğlenen ve denize giren Aytaç, Esra ve Ceyda kardeşlere jimnastik yaptırmayı da ihmal etmedi. 

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Süper Lig futbolcusu Sakıb Aytaç Ciciş kardeşlerle yakalandı - Sayfa 4
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