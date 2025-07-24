Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası

Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Min Jae’yi de ekledi.