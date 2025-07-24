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Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası

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Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası

Bayern Münih'in uygun bir teklif gelmesi durumunda yollarını ayırmaya sıcak baktığı Kim Min-Jae'ye, Süper Lig devi talip oldu.

Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası - Resim: 1

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.

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Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası - Resim: 2

Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Min Jae’yi de ekledi.

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Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası - Resim: 3

Bayern Münih yeşil ışık yakarsa...

Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih’e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması halinde taraflar masaya oturacak. 

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Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası - Resim: 4

Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.

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