Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası
Bayern Münih'in uygun bir teklif gelmesi durumunda yollarını ayırmaya sıcak baktığı Kim Min-Jae'ye, Süper Lig devi talip oldu.
Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.
Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Min Jae’yi de ekledi.
Bayern Münih yeşil ışık yakarsa...
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih’e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması halinde taraflar masaya oturacak.
Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.