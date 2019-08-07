Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı
Anadolu Ajansı
Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı. Galatasaray, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.
TFF Süper Kupa organizasyonunun 13'üncüsüne Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.
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Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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Sarı kırmızı takım, böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşarak 'üçleme' yaptı.
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Galatasaray, en son 2015'te 3 kupa birden kazanmıştı.
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