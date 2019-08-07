Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı

Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı. Galatasaray, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı - Sayfa 1

TFF Süper Kupa organizasyonunun 13'üncüsüne Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

143
Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı - Sayfa 2

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

243
Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı - Sayfa 3

Sarı kırmızı takım, böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşarak 'üçleme' yaptı.

343
Süper Kupa'yı Akhisarspor'u deviren Galatasaray kazandı - Sayfa 4

Galatasaray, en son 2015'te 3 kupa birden kazanmıştı. 

443