Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu
İSTANBUL'da Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile aralarında ünlü YouTuber'ların da bulunduğu Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. 'adli kontrol' uygulanarak serbest bırakıldı. Ali Abdülselam Yılmaz'ın, emniyete verdiği ilk ifadesinde, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım" dediği öğrenildi. Yılmaz kendi Youtube kanalı üzerinden de özür diledi.
İSTANBUL Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 'Fester Abdü' adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın 'izinsiz sahaya girmek' suçundan, diğer 4 şüphelinin ise 'izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek'ten ikametlerine en yakın karakola imza vermeleri ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.