Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu

İSTANBUL'da Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile aralarında ünlü YouTuber'ların da bulunduğu Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. 'adli kontrol' uygulanarak serbest bırakıldı. Ali Abdülselam Yılmaz'ın, emniyete verdiği ilk ifadesinde, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım" dediği öğrenildi. Yılmaz kendi Youtube kanalı üzerinden de özür diledi.

Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu - Sayfa 1

İSTANBUL Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 'Fester Abdü' adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu - Sayfa 2

Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu - Sayfa 3

Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın 'izinsiz sahaya girmek' suçundan, diğer 4 şüphelinin ise 'izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek'ten ikametlerine en yakın karakola imza vermeleri ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

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Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'dan özür videosu - Sayfa 4

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

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