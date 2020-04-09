'Süper Ay' kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı işte o görüntüler
Gökyüzü iki gündür görkemli bir şölen yaşıyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, yurdun dört bir yanında ve dünyanın değişik bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte yurttan ve dünyadan Süper Ay görüntüleri.
Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi belirdi.
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Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, yurdun dört bir yanında kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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İşte yurttan ve dünyadan Süper Ay manzaraları...
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