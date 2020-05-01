Supangle nasıl yapılır iftar sonrası için basit ve lezzetli!
Lezzetine ve tadına doyamayacağınız bu nefis tatlı, kakao, çikolata kreması ve bitter çikolata içeriyor. Yoğun çikolata tadıyla mideniz bayram ediyor. İşte malzemeleri ve yapılışı!
Malzemeler
1 litresüt
1/2 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı çikolata kreması(sürülebilir)
70 gram bitter çikolata
3 tatlı kaşığı tereyağı
2 dilim kakaolu kek
2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu(üzeri için)
1 tatlı kaşığı file antep fıstığı(üzeri için)
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Derin bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve elenmiş un, nişasta, kakao karışımını koyup pürüzsüz olana kadar karıştırın.
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Tencereyi ocağa alın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
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Pişen kremayı ocaktan alın içine çikolata kreması ve bitter çikolatayı ekleyip mikserle çırpmaya başlayın.
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