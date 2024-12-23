Sunucu Vahe Kılıçarslan hakkında 4.5 yıl hapis istemi! Tazminat davası da açıldı

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.