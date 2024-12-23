Sunucu Vahe Kılıçarslan hakkında 4.5 yıl hapis istemi! Tazminat davası da açıldı
Olcay Emine Yıldırım, otomobiline çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığını öne sürdüğü 'cansız manken' lakaplı Vahe Kılıçarslan'dan şikayetçi oldu. Kılıçarslan hakkında 4.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Kaza nedeniyle yüzde 67 engelli kalan Yıldırım, 5 milyon TL'lik tazminat davası da açtı. Kılıçarslan'dan açıklama geldi.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sunucu ve emekli manken Vahe Kılıçarslan hakkında, trafik kazası davası açıldı. 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada; Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobille Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. O sırada otomobilin içinde Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu. Yıldırım ailesi; kaza sonrasında, Vahe Kılıçarslan'ın olay yerinden kaçtığını iddia etti.
Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından sol bacağı, sağ bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.