Sunucu Ece Erken'den plaj pozları içiniz ısınsın!
Sunucu Ece Erken, tatil pozlarını Instagram hesabından "İçiniz ısınsın" notuyla yayınladı. Erken'e takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık ilişki yürüten ünlü sunucu Ece Erken şu günlerde Dubai'de oğlu Eymen'le tatil yapıyor. Erken, plaj pozlarını takipçileriyle de paylaşmaktan geri durmuyor.
Son olarak oğluyla plajda verdiği bikinili pozu takipçilerinin beğenisine sunan Erken, paylaşımına "Herkese 34 dereceden selam olsun. İçiniz ısınsın yorumunu" mesajını not düştü.
Ece Erken'in bu paylaşımına takipçilerinden 37 binin üzerinde beğeni geldi.
Aşkı olay oldu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla evliyken aşk yaşamaya başlayan Ece Erken, magazin basınında sıkça yer alıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftten Ece Erken, hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.