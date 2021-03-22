Sunucu Ece Erken'den plaj pozları içiniz ısınsın!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık ilişki yürüten ünlü sunucu Ece Erken şu günlerde Dubai'de oğlu Eymen'le tatil yapıyor. Erken, plaj pozlarını takipçileriyle de paylaşmaktan geri durmuyor.