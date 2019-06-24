Sunucu Ali İhsan Varol seçim sonrası ateş püskürdü: Kifayetsiz hırsız

Sosyal medya hesabından montajlanan videoyu paylaşan Ali İhsan Varol, buna cevap vermek için seçimin bitmesini beklediğini belirtti. Ünlü sunucu, videoyu hazırlayanlara "Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur." şeklinde tepki gösterdi.