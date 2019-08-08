Sünnette yanlış yaş cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor

Erkek çocukların erişkinliğe ilk adımı olarak nitelendirilen sünnet, tıbben bir zorunluluğu bulunmayan fakat başta idrar yolları enfeksiyonunun azaltılması olmak üzere pek çok faydası olan cerrahi bir işlemdir. Genel hijyen açısından yararlı olan sünnetin, deneyimli ellerde, uygun koşullarda, doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde erkeklik döneminde cinsel hayatını kabusa çevirebilir.