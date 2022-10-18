Sünnet ile başladı bakıp bakıp ağlıyor Kocaeli'nin en ağır yaşamı anne de anlamadı
KOCAELİ'de, 7 yaşına kadar oldukça zayıf olan Uğur Civan için bir anda işler tersine döndü. 300 kiloya ulaşan Civan, kapılardan geçemez ve tek başına yürüyemez hale geldi. 25 yaşındaki gencin hali hem kendini hem annesini ağlatıyor.
Gölcük ilçesinde ikamet eden Uğur Civan'ın hayatı, 7 yaşında tanıştığı obezite hastalığı ile kabusa döndü. Sünnet edildikten sonra hızlı şekilde kilo almaya başlayan Civan, 25 yaşına geldiğinde 300 kiloya ulaştı.
Kapılara sığmayan, evden çıkamayan Civan, yürümekte de güçlük çekiyor. Fazla kiloları sebebiyle kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar ile de mücadele eden genç adama 45 yaşındaki annesi bakıyor.
En büyük hayali eski sağlıklı günlerine kavuşmak olan Uğur, evden çıkarak sosyal hayata karışmak, kendi ayakları üzerine durmak istiyor.
"Sünnet olduktan sonra kilo almaya başladım"
Yaşadığı zorlukları anlatan Uğur Civan, "Obezite hastasıyım. 7 yaşında sünnet olduktan sonra kilo almaya başladım. Eski zayıf halime geri dönmek istiyorum. Hayatım git gide kötüleşmeye başladı, yatalak duruma geldim, sağlığıma kavuşmak istiyorum. 2 buçuk sene önce 250 kiloydum şu an 300 kilo oldum. En zayıf olduğum zaman hatırladığım kadarıyla 7 yaşındaydım." dedi.