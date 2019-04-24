Sünnet hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Bu dönemde yaptırmak...
Türk geleneklerinden biri olan sünnet hakkında konuşan Prof. Dr. Cüneyt Günşar, yenidoğan döneminde sünneti çok fazla önermediklerini söyledi.
Günümüzde yenidoğan sünnetlerinde artış yaşandığını ve bu durumu çok fazla tavsiye etmediklerini ifade eden Manisa Celal Bayar MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Günşar, çocukların 6 yaşından önce sünnet ettirilmemesi gerektiğini belirtti.
Erken dönemde yapılan sünnet sonucu çeşitli komplikasyonların oluştuğuna dikkat çeken Günşar, konuşmasına şu şekilde devam etti: Bizim önerimiz daha çok 6 yaşından sonra sünnetin yapılması. Özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklara genital işlem yapılması, kastırasyon iğdiş edilme korkusunu ortaya çıkardığı için bu yaşlarda sünnet veya diğer genital kasık cerrahisi işlemlerini önermiyoruz.
Yenidoğan döneminde de komplikasyon oranlarının daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Günşar, "Penis başında yaralar oluşabiliyor. Üretra deliğini daraltan patolojiler olabiliyor. Üretranın dışında darlıklar görülebiliyor. Hassas olan deri zedelenmesi daha yüksek olabiliyor.
Yenidoğan döneminde bir takım yaralanma riski küçüklük nedeniyle daha yüksek olabiliyor. Bu konuda ailelerin yeterince bilgilendirilmesi lazım. Büyük çocukta sünnet yapılmasının bir diğer avantajı da idrarı geldiği zaman bunu yapabilmesi ve sünnet yarasının idrarla kirlenmemesi söz konusu.