Sünnet hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Bu dönemde yaptırmak...

Erken dönemde yapılan sünnet sonucu çeşitli komplikasyonların oluştuğuna dikkat çeken Günşar, konuşmasına şu şekilde devam etti: Bizim önerimiz daha çok 6 yaşından sonra sünnetin yapılması. Özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklara genital işlem yapılması, kastırasyon iğdiş edilme korkusunu ortaya çıkardığı için bu yaşlarda sünnet veya diğer genital kasık cerrahisi işlemlerini önermiyoruz.