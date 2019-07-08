Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu

Bulunan yönteme göre, suni çimlendirme için her yıl kasım ve şubat ayları arasında orman köylülerinin topladığı olgunlaşmış ardıç kozalakları, fidanlıklarda açık hava koşullarında kurutuluyor. Bazı işlemlerin ardından ham tohumlar elde edilirken, tuzlu su vasıtasıyla bu tohumların boş ve dolu olanları belirleniyor.