Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak
En son Çukur dizisinde rol alan Suna Yıldızoğlu, 3 gün önce babasını kaybetti. Usta oyuncu cenazeye ise koronavirüs nedeniyle internet ortamından katılacak.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.
Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, şunları yazdı:
"Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz."
Suna Yıldızoğlu: 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu’nun asıl adı Sonia Eddy’dir.