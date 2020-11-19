Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, şunları yazdı:

"Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz."