Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Üzerine örtülen kırmızı örtü dikkat çekti
Vehbi Koç'un en küçük çocuğu olan İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç dün hayata veda etmişti. 22 yıldır ALS hastalığıyla savaşan Suna Kıraç bugün toprağa verildi...
Merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, 79 yaşında dün hayatını kaybetti. Kıraç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
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Yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden Koç Holding eski Başkan Vekili, Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi.
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Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi.
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Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
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