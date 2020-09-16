Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Üzerine örtülen kırmızı örtü dikkat çekti

Merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, 79 yaşında dün hayatını kaybetti. Kıraç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.