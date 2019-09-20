Sümeyye Boyacı: Kimsenin görmediği kanatlarım var

"Kollarımla değil yüreğimle sarılıyorum"

Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil ayaklarımın varlığını hissettim. Herkes gibi kol kola girmek, el ele tutuşmak benim için bir mucize değil. İmkansız olanları omuzlarımla, kollarımla değil bacaklarımla yaptım. Benim de başkaları gibi küt küt atan bir kalbim var. Kollarımla değil yüreğimle sarılıyorum hayata.