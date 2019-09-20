Sümeyye Boyacı: Kimsenin görmediği kanatlarım var
İNGİLTERE 'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı 'Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil, ayaklarımın varlığını hissettim' dedi.
Kolları olmamasına rağmen 'görünmeyen kanatlarıyla' yaşama sımsıkı tutunan 16 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.
Geçen yıl Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle birinci olarak Cumhuriyet tarihinin paralimpik yüzmede ilk kadın Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösteren Sümeyye, Londra'da geçen hafta yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise altın madalyayı kılpayı kaçırdı.
Kendisini yüzmede şampiyon, ressam, ebruzen, minik bir aşçı, amatör bir terzi olarak tanımlayan Sümeyye, madalyalarla taçlanan azim ve sabır dolu hikâyesini Sabah gazetesinden Erhan Öztürk’e (özetle) şöyle anlattı:
"Kollarımla değil yüreğimle sarılıyorum"
Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil ayaklarımın varlığını hissettim. Herkes gibi kol kola girmek, el ele tutuşmak benim için bir mucize değil. İmkansız olanları omuzlarımla, kollarımla değil bacaklarımla yaptım. Benim de başkaları gibi küt küt atan bir kalbim var. Kollarımla değil yüreğimle sarılıyorum hayata.