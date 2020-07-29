Sümela Manastırı’nda ikinci restorasyon etabı tamamlandı! Çalışmalar böyle görüntülendi
TRABZON'da Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Yüzde 35'lik kısımda restorasyon devam ederken 5 yıllık verilen yoğun çaba işte böyle fotoğraflandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı.
Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.
Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi.
İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.