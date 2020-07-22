Sultangazi'de terör estirdi! Birini kağıt gibi yaptı öbürünü duvara soktu

Kaza Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada şans eseri can kaybı olmaması derin nefes aldırdı. O savaş alanından yansıyanlar böyle oldu: