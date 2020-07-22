Sultangazi'de terör estirdi! Birini kağıt gibi yaptı öbürünü duvara soktu
SULTANGAZİ'de yokuş aşağı adeta yürüyen katil gibi ilerleyen hafriyat yüklü kamyon dehşet saçtı. Korkunç kazada 6 araç pert oldu.
Kaza Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada şans eseri can kaybı olmaması derin nefes aldırdı. O savaş alanından yansıyanlar böyle oldu:
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Hafriyat kamyonu çarptığı araçları adeta ipe dizerek ilerlemeye başladı. Kamyonun çarptığı 6 araç hurda yığını haline geldi.
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Sürücü yaralı olarak kurtuldu
Kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durdu. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü yaralandı.
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Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.
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