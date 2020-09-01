Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kızlara taciz! 'Şoka girdiler'
SULTANGAZİ'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki ile karşılaşınca mantar tabancasıyla üç el ateş etti. Tacizci, olay yerinden uzaklaşırken kızlar ise silahı gerçek zennedip korkudan şoka girdi.
Eve gitmek üzere kaldırımda yürüyen 20'li yaşlardaki iki genç kızın arkasından gelen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Genç kızların tepki göstermesi üzerine, yanındaki mantar tabancasını çıkaran kişi, üç el ateş etti.
Kaçarken de, "Sakın polise şikâyet etmeyin. Etseniz de kimse bana bir şey yapamaz" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sözlü tacize uğrayan iki arkadaş büyük korku ve panik yaşadı.
Genç kızların yardımına, olay yerindeki taksi durağında çalışan taksiciler yetişti. Şüpheli polisin çalışmalarının ardından bir gün sonra yakalandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İki genç kız, ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Emniyette başından geçenleri anlatan kızlar, kendilerine tacizde bulunan ve mantar tabancasıyla korkutan kişiden şikâyetçi oldu.