Sultangazi'de feci dayak gerceği ortaya çıkardı çatı katına kaçtılar

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.