Sultangazi'de feci dayak gerceği ortaya çıkardı çatı katına kaçtılar
SULTANGAZİ'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına alırken, iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı.
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
Diğer işçilerin gözü önünde dövdü: Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.
İki patron gözaltında: Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu kaçak işçiler çatı katına kaçtı: Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçiler, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için, iş yerinden çıkarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı. Çatı katına çıkarak polisten saklanmaya çalışan işçilerin o anları kameraya yansıdı.