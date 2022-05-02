Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü araziye uçtu

İETT otobüsünün bahçesine uçtuğu Beyihe Sarıyer, "Çok hızlı geliyordu bu bahçenin içine girmiş. Yol kaygan değildi çocuk vardı ona çarpmamak için buraya girdim diyor ama süratli geliyormuş belli. Uyuyor muydu ne yapıyordu bilmiyorum ama içerisinde sadece şoför vardı. Zaten birileri olsaydı belki de daha kötü olurdu” dedi.