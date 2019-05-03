Sultangazi'de dehşet! Herkesin gözü önünde yere yatırıp...

Ambulans gelene kadar tampon yaptı

Başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Sergen Durmaz'a ilk müdahaleyi meydandakiler yaptı. Emirhan Yüzgeç adlı bir genç yerde yatan Durmaz'ı görünce aracını durdurarak yardıma koştu. Yüzgeç, ambulans gelinceye kadar Durmaz'ın daha fazla kan kaybetmesini önlemek için müdahalede bulundu.