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Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

İstanbul Sultanbeyli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir mahalleye dökülen maddenin yaydığı koku mahalleliyi korkuttu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri gelerek inceleme yaptı.

Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

Olay, Sultanbeyli’nin Akşemsettin Mahallesi Manyas Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 2 gün önce yol kenarında bulunan rögar kuyusuna kimyasal madde döküldü.

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Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

Kuyudan yola taşan madde yol kenarındaki dereye de aktı. Madde nedeniyle çevreye yayılan kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

Olay yerine aynı zamanda itfaiyenin ‘tehlikeli madde müdahale aracı’ ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından özel cihazlar ile yapılan incelemede, PH değerleri ölçülen maddenin asidik bir madde olduğu tespit edildi.

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Sultanbeyli'de sokağa dökülen madde mahalleyi ayağa kaldırdı! Etrafa yayılan kokuya polis müdahale etti

Yapılan incelemenin ardından yolda bulunan madde, itfaiye tarafından tazyikli su sıkılarak temizlendi.

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