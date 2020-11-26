Sultanbeyli'de eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı

Geçtiğimiz cuma günü çete üyeleri Eyüp B. ve ortağı Y.B.'den para almak için iş yerine gittiler. Durumdan haberdar olan polis ekipleri iş yeri ve çevresinden önlem alarak şüphelileri takibe aldı. Çete üyeleri iş yerine girerek Eyüp B. ve ortağını gün içinde para almak için tehdit ettikleri belirlendi.