Sultanbeyli'de çifte bayram

Mehmet Akif Mahallesi 1561, Mimar Sinan Mahallesi 1336, Yavuz Selim Mahallesi 1561 ve 1325, Orhangazi Mahallesi 1561 parseller de askıya çıktı. Çıkan son askı ilanlarıyla birlikte tüm parsellerde çalışmalar tamamlanmış oldu.