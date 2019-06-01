Sultanbeyli'de çifte bayram
Sultanbeyli'de şu sıralarda çifte bayram yaşanıyor. İlçenin 100 yıldır önünde en büyük engel olarak duran hisseli tapuların son parselleri de askıya çıktı.
Anadolu yakasının gözde ilçelerinden biri haline gelen Sultanbeyli'de çifte bayram yaşanıyor. İlçenin 100 yılı aşkın süredir uğraştığı mülkiyet meselesi artık geçmişte kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle TBMM'den çıkan iki özel yasayla mülkiyet problemi çözüme kavuşmuştu. Yasaların ardından tapular belediyeye devredilmiş, ardından ilçenin tüm parsellerinde kadastro çalışmalarına başlanmıştı.
Mehmet Akif Mahallesi 1561, Mimar Sinan Mahallesi 1336, Yavuz Selim Mahallesi 1561 ve 1325, Orhangazi Mahallesi 1561 parseller de askıya çıktı. Çıkan son askı ilanlarıyla birlikte tüm parsellerde çalışmalar tamamlanmış oldu.
"Sultanbeyli'de tüm hisseli parseller askıya çıktı"
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.