Sultan Nur Ulu, Tuğyan bombasını patlattı! Susma sebebi buymuş... ''Oscarlık performans..''

"KENDİNİ PARÇALIYORDU"

Sultan Nur ulu bunca zaman susma nedenini "Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki 'Sultan sana kim inanır'... Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim" ifadeleriyle açıkladı.