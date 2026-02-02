Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu'ndan şok eden haber! 15 yıllık evlilik sona erdi...

40 YIL ÖNCE KURULDU

Süleyman Orakçıoğlu'nun sahibi olduğu Orka Holding, 1986 yılında 'Damat' markası ile faaliyete başladı. Şişli'de bulunan küçük bir dükkanda başlayan hikaye, ilerleyen yıllarda Damat'ı erkek giyim alanında Türkiye'nin en büyük markalarından biri haline getirdi. Ekonomist dergisi tarafından 2002 yılında 'Yılın Girişimcisi' ödülü verilen Orakçıoğlu, 2010'lu yıllarda İtalya'da 'dokuz günde dokuz mağaza' açarak Türk tekstil sektöründe bir rekora imza attı.