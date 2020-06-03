Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye Ali Ağaoğlu da katıldı

Dün giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında Ali Ağaoğlu da vardı.