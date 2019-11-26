Süleyman Soylu'nun eleştirdiği dizide oynamıştı EDHO'ya beklenmedik transfer!

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba'nın bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Salı günlerinin en çok izlenen yapımı olmakla beraber kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'nın Yahya'sı, sevilen dizi EDHO'ya transfer oldu.