Süleyman Soylu'nun eleştirdiği dizide oynamıştı EDHO'ya beklenmedik transfer!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir oyuncu dahil katıldı. Sürpriz isim son olarak Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da dizisinde rol almıştı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba'nın bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Salı günlerinin en çok izlenen yapımı olmakla beraber kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'nın Yahya'sı, sevilen dizi EDHO'ya transfer oldu.
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Murat Özben, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Şafak karakteriyle 3 bölüm önce dahil oldu. Ayrıca Murat Özben'in rol aldığı Sıfır Bir dizisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çukur ile birlikte eleştirdiği diziydi.
Murat Özben kimdir?
Murat Özben, 1 Ocak 1976 tarihinde Adana, Türkiye'de dünyaya geldi. Üniversite öğrenimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Murat Özben, Van Devlet Tiyatrosu'nda farklı oyunlarda görev aldı.
Oyunculuk kariyerinde pek çok tanınan TV dizisi bulunan Murat Özben'in öne çıkan performansları arasında uzun soluklu bir yapım Arka Sokaklar yer alıyor.