Süleyman Soylu, Kocaeli'deki denetimlere katıldı

Havadan ve karadan denetim icra ediliyor

Burada yetkililerden bilgi alan ve güvenlik mensuplarıyla selamlaşan Soylu, basın mensuplarına, vatandaşların bayram tatili programları dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Tüm yetkililer ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında dün saat 18.00'den itibaren teyakkuz halinde olduğunu aktaran Soylu, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.



209 bin personel 10 bin ekip görevde

Bakan Soylu, bayram tatilini; bayram öncesi hareketliliğin olduğu, çarşambadan itibaren veya cumartesi-pazar dönüşlerinin olabileceği şekilde tarih dilimleri içerisinde değerlendirdiklerini anlatarak bu sürede 209 bin personel ve 10 bin ekibin sürekli görevde olacağını bildirdi.

Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında ekipleri denetleyecek 42 emniyet, jandarma ve mülkiye müfettişinin, aynı zamanda gelecek bayramlarda rehberlik edebilecek birtakım tespitlerde bulunacağını dile getirdi.

Toplu taşımalardaki tedbirlere ilişkin 793 personelin 1586 otobüste denetleme gerçekleştireceğine değinen Soylu, "Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl ilk 4 ay içerisinde çok ciddi tedbirler alındı. Dün, bugün ve yarın 50 milyonu aşkın vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderildi." şeklinde konuştu.