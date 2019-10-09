Şule İdil Dere'nin ölümü davası! Kamyon şoförü: Gözlemciler patates közlüyormuş
KADIKÖY'de hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan şoför Mümin Kılıç duruşmada ilginç bir iddiada bulunarak, "Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış." dedi.
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata, Teyfur Bingöl ve avukatları ile maktül Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan müşteki Nesrin Aslan'ın Avukatı Mehmetcan Sezgin, dosya kapsamında yeterince rapor alındığını belirterek, "Dosya tekemmül etmiştir. Öncelikle daha önceki celselerde belirttiğimiz gibi suç vasfının ihmal suretiyle kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Mahkeme aksi kanaatte ise ise alt sınırdan uzaklaşılarak sanıkların cezalandırılmasına karar verilsin" dedi.
Tutuksuz sanıklardan Saffet Altındağ, "Tarafıma isnat edilen hiçbir kusuru kabul etmiyorum" dedi. Sanıklardan Ergün Ata ise, gelen son bilirkişi raporuna itirazı olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Sanık avukatları 7. kez bilirkişi raporu istedi
Bazı sanıkların avukatları, bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek bir kez daha bilirkişi raporu alınmasını istediler.