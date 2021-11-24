Suların çekilmesiyle ortaya çıktı! Elazığ'da gören şaştı kaldı: Daha önce hiç görmedik
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve balık avlamaya giden bir kişi tarafından fark edilen görüntü şaşırttı.
Keban Baraj Gölü'ne 8 yaşındaki kızıyla tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz, ilçenin 6 kilometre güneydoğusundaki Tunceli kıyısında daha önce balık avladıkları alanda suların çekildiğini gördü.
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Gündüz, bunun üzerine teknesini kıyıya demirleyerek suların çekildiği alana gitti.
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Gündüz, kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü.
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Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
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